Roma, Ferguson verso il ritorno al Brighton ma solo momentaneo: ci prova il Real Betis

Sembra ormai arrivata ai titoli di coda la (breve) avventura di Evan Ferguson con la maglia della Roma. Agli sgoccioli l’erasmus in Italia, il centravanti irlandese si appresta a tornare in Inghilterra, al Brighton proprietario del suo cartellino.

Probabilmente non sarebbe servito l’appello di ieri, ma anche alla New Balance Arena la prova di Ferguson è stata incolore, come tante altre fatte in questi mesi di giallorosso, dove - salvo qualche rarissimo acuto - non è mai riuscito a splendere. A complicare il tutto anche un rapporto mai decollato con Gian Piero Gasperini, il quale non ha mai nascosto la poca ammirazione per il 21enne, punzecchiandolo spesso e volentieri in conferenza stampa e preferendogli Dybala e Baldanzi nel ruolo di falso nove. Per questo motivo Ferguson dovrebbe interrompere con sei mesi d’anticipo la sua avventura in A. Decisive saranno le tempistiche dell’eventuale arrivo di Zirkzee.

Tuttavia, scrive La Gazzetta dello Sport, anche il ritorno al Brighton dovrebbe essere soltanto momentaneo. I ‘Seaguls’ sono infatti alla ricerca di un nuovo club che possa ereditare il prestito del calciatore e, secondo quanto riferito dal quotidiano, ci sarebbe l’interesse del Real Betis, che già in estate lo aveva cercato e che ora potrebbe veramente portarlo in Andalusia.