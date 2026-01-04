Catanzaro, arriva la risoluzione di Volpe con il Monopoli: lo aspetta il Giugliano
Arriva la comunicazione da parte del Monopoli circa l'accordo raggiunto con il Catanzaro per l'estinzione anticipata del prestito del calciatore classe 2002, Giovanni Volpe. Ora il giocatore si unirà al Giugliano.
Questo il comunicato del Monopoli: "La SS Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Unione Sportiva Catanzaro 1929 per l’estinzione anticipata del prestito del calciatore Giovanni Volpe.
Attaccante, classe 2002, arrivato a Monopoli il 31 agosto 2025, Volpe chiude la sua esperienza con il Gabbiano con 11 presenze, 2 gol e 2 assist tra serie C e Coppa Italia serie C. Il club augura al calciatore un prosieguo di carriera all’altezza delle proprie aspettative".
Questo invece il comunicato da parte del Giugliano: "Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’US Catanzaro 1929 il diritto delle prestazioni sportive del calciatore, attaccante classe 2002, Giovanni Volpe".
