L'attaccante dell'Inter, Marcus Thuram, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Genoa per 4-0, partita nella quale ha segnato due gol, uno nel primo e uno nel secondo tempo, partendo dall'importanza di questo successo dopo aver pareggiato 4-4 contro l'Atalanta: "Sì, sono queste le partite che vogliamo fare, soprattutto in casa davanti al nostro pubblico. Penso che abbiamo cominciato bene, con la giusta maturità e la giusta voglia. Alla fine portiamo a casa i tre punti”.

Per lei è stato un periodo importante. Ha giocato tante partite, si è caricato l'attacco sulle spalle e ha segnato tanti gol. Sono momenti che fanno crescere un giocatore, perché devi prenderti delle responsabilità e non far sentire l'assenza dei compagni. Quanto l'ha fatto crescere questa esperienza?

“Tanto, sono felice di come sono andare le cose. Riuscire a vincere tutti insieme ti dà qualcosa in più ed è quello che abbiamo fatto”.

Quest'anno sembra esserci una concorrenza diversa rispetto alla scorsa stagione, con squadre come Lazio e Roma. Quanto può essere difficile ripetersi e che cosa può avere ancora l'Inter in più rispetto alle altre?

“Quello che abbiamo in più non lo so. Però sì, è sempre difficile rivincere dopo la prima volta e lo sappiamo tutti. È per questo che dobbiamo allenarci forte e dare il massimo in ogni partita per vincere”.