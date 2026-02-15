Al "Ferraris" decide un rigore di Brunori, Il Secolo XIX: "Samp solida, vittoria di rigore"
TUTTO mercato WEB
La prima pagina dell'edizione odierna de Il Secolo XIX è dedicata alla Serie B e al successo della Sampdoria sul Padova. Al "Ferraris" i blucerchiati si sono imposti per 1-0 sulla formazione biancoscudata grazie al calcio di rigore realizzato da Matteo Brunori nella prima frazione di gara. Questo il titolo del quotidiano: "Samp solida, vittoria di rigore".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
Le più lette
1 Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
Ora in radio
Primo piano
Chivu non ci sta: "Kalulu tocca Bastoni, bisogna dirlo. In quel caso le mani devi lasciarle a casa..."
Serie A
Roma, contro il Napoli tra caccia al quarto posto e assenze: Soulé c’è, ma stamattina l’ultimo test decisivo
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile