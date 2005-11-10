Catanzaro, Mignani: "Punto di partenza, ma sappiamo che c'è tanto da lavorare"

Le parole di Michele Mignani, tecnico del Catanzaro, dopo il pari con il Benevento: "Non è affatto semplice lavorare in un giorno e mezzo. E' andata bene, siamo riusciti a portare a casa un punticino che ci dà morale. E' chiaro che bisogna lavorare molto, ma non potevo aspettarmi di più da un gruppo di ragazzi che si è messo a disposizione e mi ha dato un bel segnale. Per noi era fondamentale partire bene, recuperando un risultato alla fine combattendo fino alla fine.

Deve essere un punto di partenza perché c'è tantissimo da lavorare". Mignani ha commentato anche l'abbraccio con il figlio Guglielmo: "So quanto mio figlio ha combattuto per guadagnarsi questa categoria. Credo che stia facendo di tutto per mettere l'allenatore in difficoltà e questo mi rende orgoglioso come padre"