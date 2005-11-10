Catanzaro, pronto il rinnovo 'a vita' per Pigliacelli: i dettagli del contratto
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Tommaso Maschio
Tommaso Maschio
Oggi alle 09:05Serie B
autore Tommaso Maschio
07.10.2026 09:05Serie B
Il portiere classe '93 rinnoverà per altre due stagioni, con opzione, il legame coi giallorossi in scadenza a fine anno.
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© foto di Federico Serra
Il Catanzaro è pronto a blindare una delle sue colonne. Si tratta del portiere Mirko Pigliacelli che prolungherà il contratto in scadenza al termine di questa stagione per altri due anni.
I dettagli dell’accordo con Pigliacelli
Lo riferisce la La Gazzetta del Sud spiegando che le parti hanno trovato un accordo che praticamente permetterà al classe ‘93 di chiudere la propria carriera con il club calabrese dove è arrivato nel 2024 diventando in breve tempo uno dei protagonisti delle ultime annate positive della squadra. Pigliacelli firmerà un contratto fino al 2029 con opzione per un ulteriore anno legandosi così ancora più strettamente ai calabresi.
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