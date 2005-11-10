Scenderanno in campo alle 19.30 Arezzo e Pisa per la gara valevole per la 14° giornata del Campionato Serie BKT. Tanta carne al fuoco per il derby toscano, a partire dalla novità in panchina per gli amaranto: a seguito dello stop rimediato nel turno infrasettimanale contro il Mantova, la società ha deciso di cambiare guida tecnica affidando a Fabio Caserta la panchina occupata in precedenza da Cristian Bucchi. Per gli ospiti, invece, l'occasione di accorciare sulle prime due posizioni in classifica: un successo porterebbe i nerazzurri al quarto posto in graduatoria.

Come arriva l'Arezzo

Difficile ipotizzare una rivoluzione in campo per mister Caserta, visto anche il poco tempo a disposizione per lavorare con il gruppo squadra. Si va quindi per una conferma della difesa a quattro: davanti a Seculin, dovrebbero agire Renzi, Coppolaro, Illanes e Righetti in difesa. A centrocampo, tornerà dal 1' Ionita, mentre Iaccarino sembra favorito su Sala per completare il reparto assieme a Mawuli. Davanti qualche dubbio sul terminale offensivo: Mancuso sembra il favorito per completare il tridente assieme ad Arena e Tavernelli ma attenzione alle chance di Cianci, desideroso di dare risposte lì davanti.

Come arriva il Pisa

Mister Bianco è in dubbio sull'utilizzo dei suoi undici effettivi, visto anche il terzo impegno in sette giorni. Scuffet difenderà i pali mentre Zanon e Angori occuperanno le corsie laterali: accanto a Caracciolo, ci sarà Primasso. A centrocampo, Correia confermato in coppia con Loyola nella mediana nerazzurra con Marras e Rao qualche metro più avanti sulla fascia. Dietro l'unica punta Pittarello agirà Moreo, in un 4-2-3-1 che può evolversi anche con un attacco a due a seconda dell'andamento del match.