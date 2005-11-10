Si chiude l'avventura di Mazzini alla Carrarese: il portiere ha risolto il contratto

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Si chiude l'avventura di Mazzini alla Carrarese: il portiere ha risolto il contrattoUfficiale
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Claudia Marrone
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autore Claudia Marrone
08.10.2026 16:55Serie B
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© foto di Francesco Scarpetti
È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Carrarese "rende noto di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale anticipata del contratto sportivo di Stefano Mazzini. Il club ringrazia il portiere per la professionalità espressa durante questi anni trascorso insieme e coglie l’occasione per augurare al ragazzo un felice proseguimento di carriera".
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