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Como, Douvikas presenta la sfida contro l'AEK Atene in conferenza stampaLive TMW
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Yvonne Alessandro
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Oggi alle 12:25Serie A
autore Yvonne Alessandro
23.11.2026 12:25Serie A
Tutte le dichiarazioni e le sensazioni alla vigilia del match del bomber del Como contro la squadra ellenica in Champions League
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12.25 - Sarà Tasos Douvikas a tenere compagnia a Cesc Fabregas in conferenza stampa oggi, alla vigilia dell'incontro con l'AEK Atene, valido il quinto turno di League Phase di Champions. L'attaccante greco, attuale capocannoniere della massima competizione per club, parlerà dalle ore 12.30. Diretta testuale a cura di TMW.
Fonte: dall'inviata al Sinigaglia
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