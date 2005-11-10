Un gol e un assist, la partita cambia con il suo ingresso in campo. Nick Woltemade è stato il protagonista della vittoria per 4-0 della Juventus sul Venezia, confermando i progressi delle ultime settimane. Luciano Spalletti lo ha inserito all'intervallo, dopo un primo tempo particolarmente complicato per i bianconeri, e il tedesco ha impiegato otto minuti per sbloccare il risultato. Poi ha servito a Koopmeiners il pallone del raddoppio. La sua crescita sta modificando le gerarchie offensive della Juventus, che a settembre lo aveva acquistato dal Newcastle soprattutto per aggiungere caratteristiche differenti al proprio reparto avanzato, e non accontentando Spalletti che anche ieri ha chiesto un 9 può fisico. Adesso, però, si pone anche una questione di mercato: può la Juventus trattenere Woltemade oltre la fine della stagione?

Woltemade, le cifre dell'accordo tra Juventus e Newcastle

Il tema è legato alla formula dell'operazione. Woltemade è arrivato alla Juventus in prestito secco, senza diritto né obbligo di riscatto. L'accordo sottoscritto con il Newcastle il 1° settembre prevede la permanenza a Torino fino al 30 giugno 2027, a fronte di un corrispettivo di 2,8 milioni di euro, oltre a 800mila euro di oneri accessori. A queste cifre possono aggiungersi ulteriori 500mila euro di bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi, per un costo complessivo dell'operazione che può arrivare a 4,1 milioni, senza considerare l'ingaggio. Non è invece previsto alcun prezzo già concordato per un eventuale trasferimento definitivo. Per acquistarlo, dunque, la Juventus dovrà necessariamente trovare una nuova intesa con gli inglesi.

Il Newcastle può cederlo, ma servirà un nuovo accordo

Il Newcastle, comunque, pare aver già iniziato a programmare il proprio futuro senza Woltemade, valutando l'acquisto di un altro attaccante e una possibile cessione del tedesco nell'estate 2027. Non significa che la Juventus abbia un'opzione, né che l'eventuale operazione possa essere conclusa a condizioni favorevoli. Il club inglese aveva investito circa 75 milioni di euro per prelevarlo dallo Stoccarda e dovrà valutare anche l'aspetto economico. Un canale preferenziale, se le cose dovessero migliorare ancora, sarebbe però possibile.