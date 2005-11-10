Fiorentina, quanto manca al recupero di Atta? Lui intanto lavora anche nei giorni di pausa

Arthur Atta vuole accelerare i tempi di recupero e tornare a disposizione di Paolo Vanoli il prima possibile. Il centrocampista francese, ex Udinese, sta lavorando per lasciarsi alle spalle il problema fisico e punta a rientrare già alla ripresa del campionato, al termine della sosta per gli impegni delle nazionali. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, il giocatore avrebbe deciso di proseguire il proprio percorso di recupero anche nei giorni di riposo concessi dall'allenatore al resto della squadra.

Viola Park, Atta continua ad allenarsi individualmente

Nessuna pausa per il centrocampista, che anche in questi giorni sta portando avanti un programma di lavoro personalizzato al Viola Park. L'obiettivo è ritrovare gradualmente la migliore condizione fisica, senza forzare le tappe ma cercando di ridurre il più possibile i tempi necessari per il rientro. Una scelta che testimonia la determinazione del francese e la volontà di tornare protagonista con la maglia viola, mettendosi nuovamente a disposizione dello staff tecnico.

Vanoli aspetta il rientro: le prossime sedute decisive

Il recupero di Atta rappresenta una notizia importante per Paolo Vanoli, che attende di poter contare nuovamente sulle qualità del centrocampista. Il suo ritorno potrebbe infatti offrire nuove soluzioni in mezzo al campo, garantendo maggiore qualità e alternative nella gestione della manovra. Le prossime sedute di allenamento saranno fondamentali per monitorare i progressi del giocatore e stabilire quando potrà tornare a lavorare regolarmente insieme ai compagni. La speranza della Fiorentina è di riaverlo a disposizione già dopo la sosta.