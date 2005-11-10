Francia, Upamecano: "Pio Esposito è molto forte. Mercato? Sto bene al Bayern"

La Francia torna a sfidare l'Italia dopo il pareggio per 1-1 maturato a Saint Denis. Il difensore della nazionale francese, Dayot Upamecano, presenta in conferenza stampa i principali temi della partita, in programma domani alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro.

19.45 - L'inizio della conferenza stampa è previsto per le 20.

20.04 - Inizia la conferenza stampa di Upamecano.

Sei migliorato nei gol, come mai?

"Beh, grazie all'allenamento. Non sarò mai Harry Kane, ma in passato giocavo da centrocampista. Cerco di farmi trovare libero e non ho paura di andare avanti con palla al piede".

Ci sono molti assenti: come questo può incidere sulla vostra prestazione?

"È vero, ci sono diverse assenze. Auguro una pronta guarigione a tutti, abbiamo bisogno di tutti. Per il resto, siamo pronti per sfidare l'Italia domani sera: sarà sicuramente una bella partita. Siamo tutti pronti, sia i titolari sia chi partirà dalla panchina".

Giocherai con Jeremy Jacquet?

"Non lo so, va chiesto a Zidane, ma è un ragazzo giovane, con grande motivazione, e speriamo che continui così".

Come vedi Konate?

"Ha iniziato molto bene la stagione, si è imposto nella rosa del Real Madrid. Mi piace molto giocare con lui, gli auguro il meglio e spero che possa vincere tanto con il Real Madrid".

Cosa cambia con le richieste di Zidane per la difesa?

"Ci chiede di tenere la linea alta, di pressare, di recuperare presto il pallone. Mi piace, domani cercheremo di fare la stessa cosa con l'Italia".

Kroupi e altri si sono uniti al gruppo: cosa ne dici?

"Sì, è arrivato stamattina, come pure Mayulu. Ha mostrato la sua qualità, parliamo di giocatori che si stanno integrando bene. Siamo qui per aiutarli, hanno dimostrato di potersi integrare al meglio nel gruppo".

Giocare con l'Italia è sempre la stessa cosa o c'è meno tensione visto il loro periodo recente?

"È una squadra molto buona, hanno cambiato ct e hanno giocatori che giocano in grandi club. La concentrazione è sempre quella, pensiamo assolutamente alla Francia. Non c'è motivo di cambiare il nostro stile di gioco, vogliamo trasmettere in partita quello che facciamo in allenamento, proveremo a farlo anche domani".

Ti piacerebbe giocare in Premier League?

"Vivo da un po' in Germania e mi trovo bene, vedremo cosa succederà in futuro, ma sto bene al Bayern Monaco".

Ti senti all'apice della tua carriera?

"No, come ho detto, sono sempre pronto a migliorarmi, ho 28 anni e mi piacerebbe averne 21: cerco sempre di ascoltare i consigli che ricevo, provando a dare tutto quello che ho. Posso migliorare in tante cose, non penso di dovermi concentrare sui miei limiti".

Hai avuto modo di studiare meglio Pio Esposito? Che tipo di giocatore è?

"È un ottimo giocatore, molto fisico. L'abbiamo visto nella partita di andata: non è stato semplice marcarlo. Adesso non voglio concentrarmi su un singolo giocatore, perché affrontiamo l'intera Italia".

20.13 - Conclusa la conferenza stampa di Upamecano.