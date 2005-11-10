Inter, Akanji punge: "Fenomeno Como? Quale fenomeno? Noi ci abbiamo sempre vinto"

In assenza di Granit Xhaka, la fascia di capitano della Svizzera finirà al braccio di Manuel Akanji, intervenuto in conferenza stampa a due giorni dal match di Nations League che vedrà gli elvetici contrapposti alla Slovenia: "Granit è sicuramente più diretto di me. Caratterialmente siamo diversi. Io lascio andare un po’ di più le cose. Ho parlato con lui, soprattutto domenica, quando ho visto che era stato sostituito. Purtroppo la situazione non sembra molto buona. Spero possa tornare in campo velocemente, ma prima di tutto è importante che recuperi bene".

Nel 2026, tra Nazionale e Inter, ha già superato le cinquanta presenze e Akanji ha detto qual è il 'suo segreto': “È molto importante ascoltare il proprio corpo. Ma finora sto bene. Ormai so cosa devo fare per recuperare nel miglior modo possibile tra un incontro e l’altro”.

Il difensore ha parlato anche del suo periodo all'Inter e delle tanti reti incassate: "Il calcio è un gioco fatto di errori e quando ne commetti uno, spesso subisci un gol, soprattutto contro squadre forti. In questa stagione ne abbiamo commessi diversi a livello individuale. Credo che molti dei gol subiti siano arrivati proprio per questo. Dopo il derby abbiamo parlato internamente. Era importante eliminare certi errori e credo che nelle ultime partite ci siamo riusciti. Nelle ultime due non abbiamo subito gol, ne abbiamo segnati cinque e speriamo di continuare così".

Infine, Akanji non si è lasciato scappare anche una battuta sul Como, squadra battuta 2-0 dall'Inter nell'ultimo turno di campionato: "Cosa penso del fenomeno Como? Ci ho giocato contro quattro volte e ho vinto tutte e quattro. Per me non è questo fenomeno. È chiaro che si sono inseriti molto bene in Serie A e hanno anche vinto 9-1 in Champions League. Sono una squadra molto forte, ma nelle partite che ho giocato contro di loro non mi sono sembrati superiori ad altre squadre. Hanno ancora parecchie cose da imparare"