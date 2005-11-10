Italia, Mancini: "Cisse e Barella conoscono San Siro? Le mie scelte a prescindere dallo stadio"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Francia, il commissario tecnico della Nazionale italiana, ha parlato anche di Barella e Cisse, due giocatori che conoscono molto bene San Siro visti i club di appartenenza: "L'effetto San Siro non mi condiziona, le mie scelte penso che saranno quelle giuste a prescindere dallo stadio. Mi sembra che siano due giocatori reduci da ottime partite, questo è positivo per tutti e due e per noi".

A Parigi grande partita, domani è più facile o più difficile ripeterla?

"È stata una buona partita, anche nei momenti in cui dovevamo difendere, perché comunque la Francia ci ha messo un po' lì come ha fatto con il Belgio: è una grandissima squadra. Però ci sono state anche cose migliorabili da parte nostra, speriamo di migliorarle domani per vincere la partita".

Donnarumma in campo senza fischi, siamo pronti?

"Spero di sì. Gigio è un grande portiere, oltre a essere un ragazzo straordinario. Al di là di quello che è successo anni fa, non credo meriti fischi: uno allo stadio si spera che vada a tifare, noi speriamo di metterci nelle condizioni per farci tifare".