Coppa Italia ancora su Mediaset? Pier Silvio Berlusconi: "Ci piacerebbe ma dipende dai costi"

Intervenuto durante un incontro con la stampa nella sede operativa Mediaset a Cologno Monzese, l'amministratore delegato di MFE-MediaForEurope Pier Silvio Berlusconi ha detto di guardare con interesse alla prossima asta per i diritti televisivi della Coppa Italia, ma un’eventuale offerta dipenderà dalle valutazioni economiche sulla sostenibilità dell’investimento.

Berlusconi: "Ci piacerebbe riavere la Coppa Italia ma...

Queste le sue parole, riportate da Calcio & Finanza: "La Coppa Italia ci piacerebbe riaverla, ci sarà l’asta a breve, ma non so se la riavremo perché il nostro è un approccio da tv commerciale che vive di pubblicità, se considereremo che i valori in ballo ci consentono un ritorno saremo della partita".

Bando per i diritti televisivi del triennio 2027-2030

Parole che arrivano mentre la Lega Serie A si prepara ad avviare la nuova procedura di commercializzazione dei diritti televisivi della Coppa Italia per il triennio 2027-2030. L’Assemblea dei club ha approvato il lancio di due bandi alternativi, che dovrebbero essere pubblicati nei prossimi giorni e che consentiranno ai broadcaster di presentare offerte sulla base di differenti formule della competizione. Da una parte è prevista la struttura attuale, con 44 squadre partecipanti, mentre dall’altra viene proposta una formula allargata a 72 formazioni, con maggiore spazio per i club di Serie C, ingresso delle principali squadre di Serie A ai sedicesimi di finale e semifinali in gara unica.