La 14ª giornata di Serie B propone questo pomeriggio (ore 15), allo stadio "Druso" di Bolzano, l'interessante sfida tra Sudtirol e Mantova. I bolzanini arrivano dalla pesante sconfitta di Palermo (4-1), che ha interrotto una mini-serie di tre risultati utili consecutivi (cinque punti complessivi), aperta dal ritorno al successo con la Cremonese (1-0) dopo sette turni di astinenza. Il ko del "Barbera" non ha però scalfito le certezze di Davide Possanzini, il grande ex della partita, che ha visto la squadra provare a imporre il proprio gioco anche contro la capolista. Resta comunque forte la voglia di voltare subito pagina per gli altoatesini, ancora imbattuti al "Druso" (13 punti) e a caccia del secondo successo interno di fila per rientrare in zona play-off.

Dall'altra parte c'è un Mantova che ha reagito splendidamente alla prima sconfitta esterna della stagione, incassata ad Avellino (4-1). Il convincente successo casalingo nell'infrasettimanale contro l'Arezzo (3-0) è servito a lasciarsi alle spalle il primo vero momento di flessione — quantomeno nei risultati, visti i due punti raccolti in quattro gare — proiettando i virgiliani a quota 22, in piena zona alta della classifica. Fin qui il cammino dei biancobandati resta ampiamente positivo, ma c'è voglia di continuare a correre e riagguantare la terza piazza per centrare la seconda vittoria di fila (che manca da fine agosto) su un campo dove il Sudtirol è imbattuto da sette mesi. L'ultima squadra a espugnare Bolzano, con un 3-0 datato 25 aprile 2026, fu proprio quella di Francesco Modesto.



COME ARRIVA IL SUDTIROL

Davide Possanzini punta a difendere la propria imbattibilità interna e mettersi subito alle spalle la pesante sconfitta di Palermo. Stivanello rientra dalla squalifica ed è destinato a tornare nel terzetto difensivo davanti a Plizzari, completato da Giorgini e Stabile. Sulle corsie esterne potrebbero essere proposti Molina e Simone Davì, mentre in mezzo al campo Rispoli e Tronchin restano due certezze. In attacco resta vivo il ballottaggio tra Mixtur e Burnete per prendere il posto dell’acciaccato Okoro, con Anghelè verso la conferma sulla trequarti insieme a Vasco Lopes. Non va esclusa, però, la soluzione con due punte.

COME ARRIVA IL MANTOVA



Francesco Modesto cerca continuità per consolidare il terzo posto in classifica. In vista della trasferta di Bolzano tornano arruolabili Jonathan Silva e Gliozzi, out l'infortunato Chinetti e lo squalificato Trimboli mentre sono da valutare le condizioni degli acciaccati Meroni, Vesentini e Ruocco. Davanti a Bardi il terzetto difensivo sarà formato da Castellini, Tomasevic e Cella. Sulle fasce chance dal 1' per Benaissa e Del Lungo, quest'ultimo in vantaggio su Radaelli. Ignacchiti e Kouda avranno il compito di gestire il traffico in mezzo al campo. Qualche dubbio in più riguarda il reparto offensivo: Ilie viaggia verso il rientro al fianco di Bragantini alle spalle di Spinaccè, insidiato da Vlahovic ma ampiamente favorito dopo l'ottima uscita infrasettimanale.