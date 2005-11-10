Sebastiano Esposito torna al centro delle trame di mercato del Napoli proprio alla vigilia della sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e azzurri. Aria di casa per l'originario di Castellammare di Stabia, già oggetto un paio d'anni fa di un sondaggio di Aurelio De Laurentiis con l'agente Mario Giuffredi - atteso oggi in tribuna - per riunire sotto il Vesuvio tutti e tre i fratelli Esposito insieme a Salvatore e Pio, il 24enne attaccante resta un profilo particolarmente gradito sia al direttore sportivo Giovanni Manna sia al tecnico Massimiliano Allegri.

Il punto

Sul piano contrattuale, l'operazione per gennaio o per la prossima estate richiede un incastro articolato: Esposito gioca infatti nel Sassuolo in prestito dal Cagliari con diritto di riscatto fissato a 11 milioni di euro. Gli ottimi rapporti tra le società e il feeling mai sopito tra il giocatore e la piazza napoletana mantengono comunque aperto il canale in vista delle prossime sessioni di mercato. Ergo: nessuna pista è da scartare per il futuro dell'ex Inter. Lo riferisce il Corriere dello Sport.

Cresciuto a vista d'occhio

Nel frattempo il classe 2002 vive una fase di piena maturità tecnica, certificata anche dalla chiamata in Nazionale da settembre da parte del ct Roberto Mancini, che ha iniziato a schierarlo titolare al fianco del fratello Pio. Contro il Napoli - incrociato finora 5 volte tra Serie A e Coppa Italia con 4 sconfitte nei 90 minuti e l'unico acuto nell'1-1 al Maradona della scorsa edizione di Coppa con la maglia del Cagliari - dovrebbe partire inizialmente dalla panchina, con lo scozzese Kieron Bowie favorito per una maglia dal primo minuto.