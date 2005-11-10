Vola la Lazio di Gennaro Gattuso. I biancocelesti si sono imposti per 2-1 a Torino e allungano in vetta in attesa della gara della Roma. La partenza però è di marca granata con il portiere Mandas che nel primo quarto d'ora compie due ottimi interventi. Sul finire di frazione arriva l'uno-due capitolino firmato da Provstgaard e Isaksen che hanno stordito gli uomini di Ignazio Abate. Nella ripresa i padroni di casa tornano in partita con Che Adams ma alla fine a fare festa sono gli ospiti seguiti in Piemonte da circa tremila sostenitori.

Le parole di Gattuso

Al termine del match Gennaro Gattuso ha commentato: "C'è gente che studia e vede il calcio, noi viviamo alla giornata. Dobbiamo essere bravi a restare là, è difficile ma andiamo avanti. Sono orgoglioso di oggi perché non abbiamo arretrato di un millimetro e la squadra mi è piaciuta tantissimo. La sofferenza ci sta, contro il Torino non è mai facile. Abbiamo avuto tante occasioni, la sofferenza ci sta. Simeone ha fatto tanti gol contro la Lazio, Zapata è un altro giocatore fisico, ma il nostro segreto sono la mentalità e la voglia. Non dobbiamo giocare con il braccino, sono orgoglioso ed è merito dei ragazzi".

Il commento di Abate

Queste invece le parole di Ignazio Abate: "Faccio fatica a dire qualcosa alla mia squadra. Abbiamo giocato a viso aperto con la capolista, poi indubbiamente dovevamo metterci maggiore maturità. Abbiamo preso gol su corner, dovevamo chiudere 0-0 il primo tempo. Siamo rimasti in piedi e ce la siamo giocata, sono soddisfatto della prestazione. Non raccogliamo punti, ci porta un po' di sconforto ma siamo una squadra viva e vedo la luce in fondo. Forse con il Lecce è stata la peggiore dell'ultimo periodo, ma abbiamo creato tre grandi occasioni: non dobbiamo buttarci negatività addosso, prima o poi la ruota gira".