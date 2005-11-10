L'Inter torna a valutare con attenzione il profilo di Mario Hermoso per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. La dirigenza nerazzurra lo aveva già seguito a lungo, da prima del suo approdo alla Roma, ma su suggerimento della proprietà preferì puntare su Tomas Palacios. Adesso il difensore spagnolo di 31 anni è un obiettivo, perché la volontà è aggiungere esperienza internazionale, personalità e leadership in un reparto arretrato senza solide certezze.

Cosa filtra sul futuro

A distanza di due anni dal suo arrivo nella Capitale a parametro zero, Hermoso ha vissuto una vera e propria consacrazione sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Superate le difficoltà di ambientamento della prima annata e il passaggio poco fortunato in prestito al Bayer Leverkusen, Hermoso ha trovato piena sintonia tattica ed emotiva con il tecnico giallorosso, imponendosi come uno dei pilastri della retroguardia romanista. Proprio la possibilità di tesserarlo a costo zero a partire da luglio 2027 spinge i nerazzurri a passare sopra al dato anagrafico pur di assicurarsi un difensore pronto subito. La partita, però, resta complessa: a Trigoria filtra serenità e la Roma lavora per prolungare il contratto oltre la scadenza estiva, rimodulando gli attuali 3,5 milioni netti attraverso una parte fissa più contenuta affiancata da bonus legati al rendimento.

Altro fronte

In parallelo si definisce anche il destino proprio di Tomas Palacios, l'alternativa scelta all'epoca al posto dello spagnolo. Mai riuscito a ritagliarsi spazio né con Simone Inzaghi né con Cristian Chivu, tantomeno durante l'esperienza al Monza, il centrale argentino è rientrato in patria a gennaio passando all'Estudiantes, dove ha ritrovato continuità attirando anche l'interesse del River Plate. Il Pincha valuta ora di esercitare a stretto giro il diritto di riscatto fissato a circa 6,5 milioni di euro e questo consentirebbe al club di La Plata di trattenerlo o di monetizzare una successiva rivendita.