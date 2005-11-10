Il doppio ex della sfida fra Como e Juventus Gianluca Zambrotta ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport del match di questa sera: "Il Como è favorito, arriva meglio alla gara, senza fare l’uccello del malaugurio: è avanti di cinque punti ed è terzo in Champions League. Per la Juventus sarà dura: Fabregas al Sinigaglia non ha mai perso, anzi ha sempre vinto eccetto un pari con la Roma. La Juve però ha mostrato miglioramenti, anche se le ultime non erano partite complesse.

Di certo non può permettersi di perdere altri punti sul Como: rischierebbe addirittura di doversi guardare dietro. L’aspetto più importante è che la Juventus ha cominciato a segnare di più nonostante il tema del numero 9 sottolineato da Spalletti. Servirà una gara accorta".

Infine l'ex esterno ha parlato della pressione dei bianconeri: "Sarò franco: alla Juventus la pressione ce l’hai tutti i giorni. Ecco, va ritrovata questa identità, la consapevolezza di giocare in una delle squadre più forti in Italia e nel mondo. Non può avere paura di un’ultima spiaggia". "Questa sera - conclude - sarò allo stadio con mio figlio e anche lui è tifoso di Como e Juventus: molto spesso mi sto godendo questa squadra da tifoso".