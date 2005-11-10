Sampdoria e Cremonese tornano in campo dopo il turno infrasettimanale e lo fanno con stati d’animo completamente. I blucerchiati, di fatto, hanno cambiato marcia da quando D’Angelo è arrivato sulla panchina, totalizzando la bellezza di 13 punti in cinque partite. Mentre i lombardi, dopo le tre vittorie consecutive prima della sosta, hanno perso prima con il Sudtirol e poi con l’Avellino. Il match del Ferraris sarà arbitrata da Massa di Imperia, mentre al VAR ci sarà Dionisi.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA -

Come detto, dopo quattro vittorie consecutive, la Sampdoria vuole fare cinquina. Per farlo, però,dovrà battere una Cremonese, che ha tantissima voglia di tornare a fare punti. Lo stesso mister D’Angelo, nella consueta conferenza stampa della vigilia, ha parlato delle difficoltà della gara contro i grigiorossi: “Sappiamo che affrontiamo una squadra molto forte, di grande tecnica e dunque servirà una partita molto buona da parte nostra. Siamo un po' stretti, i cambi saranno pochi e quasi tutti condizionati dagli infortuni”. Ecco la probabile formazione della Sampdoria (4-4-2): Krastev; Mbabu, Ravanelli, Delli Carri, Gartenmann; Begic, Conti, Abildgaard, Insigne; Mezzotero, Lauritsen.



COME ARRIVA LA CREMONESE -

La Cremonese, per l’appunto, vuole tornare a fare punti dopo le ultime due sconfitte rimediate in campionato. Anche se, ovviamente, la gara del Ferraris porta con sé tantissime insidie. Fabio Pecchia, però, in conferenza stampa ha voluto presentare il match contro la Sampdoria come un’occasione per dimostrare il proprio valore: “Troveremo un ambiente carico e stimolante per tutti noi. Per noi ci sono tutte le condizioni per affrontare questa sfida e mostrare il nostro lavoro. Stiamo lavorando per trovare continuità”. Ecco la probabile formazione della Cremonese (4-2-3-1): Fulignati; Barbieri, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Collocolo, Berti; Licina, Thorsby, Vandeputte; Bonazzoli.