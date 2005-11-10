Un Genoa steso 4-0 dall'Inter non riesce a strappare punti a San Siro in campionato e torna a fermarsi. Johan Vasquez, capitano dei rossoblù, ha parlato in mixed zone per commentare il ko mostrandosi cupo in volto: "È stato un primo tempo bugiardo, il loro portiere (Provedel, ndr) ha fatto due parate clamorose. Fossimo riusciti a fare gol, sarebbe potuta cambiare la partita. Non dico che avremmo potuto vincere, ma il destino sarebbe potuto cambiare".

Onestà

C'è un aspetto dove il Genoa avrebbe potuto fare meglio secondo il leader di Daniele De Rossi: "Credo che siamo stati meno bravi nei nostri errori, nei contropiedi. Dovevamo essere più intelligenti e furbi in questi momenti, sappiamo tutti che squadra è l'Inter. Ti fanno pagare gli errori. Possiamo farli, ma dopo la reazione della squadra deve portare a non subire più gol. Serve stare più ordinati, con maggiore equilibrio in campo", ha detto il difensore messicano. Precisando in seguito: "Ma sono orgoglioso dell'atteggiamento che abbiamo avuto, non era facile dopo essere finiti sotto 3-0 nel primo tempo, per quello che ti sarebbe aspettato nel secondo tempo. Siamo stati maturi, sono contento per la squadra che non ha mollato un secondo".

Episodio Barella-Otoa

Il 3-0 a pochi minuti dalla fine del primo tempo ha tarpato le ali al Grifone. Nel recupero del primo tempo, sul punteggio di 2-0 in favore dell'Inter, Nicolò Barella è finito a terra nell'area del Genoa per un contatto con Sebastian Otoa: "Se era rigore? Io non parlo di quello. Quando un calciatore parla... facciamo parlare la gente. Difficile a volte dare una risposta. Sono un uomo: quello che succede in campo rimane lì. Poi la gente farà il suo dibattito, ma per me rimane lì".