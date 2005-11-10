Altro salto in avanti nell’Operazione Stadio per il Torino: la Giunta ha infatti dichiarato il pubblico interesse della proposta del club, cioè del progetto integrato di partenariato pubblico-privato che il club granata aveva presentato il 9 novembre per la riqualificazione, la valorizzazione e la futura gestione dello stadio Olimpico Grande Torino e del Robaldo (il centro sportivo per il vivaio granata). È un nuovo atto dirimente, questo, per i destini dello stadio, ma anche del Torino, con l’evocazione, diciamo così, anche di un possibile passaggio di proprietà del club nel primo semestre del 2027, ferma restando la volontà di Cairo (annunciata e ripetuta tante volte) di cedere la società ("spero che arrivino proposte", aveva detto ancora nei giorni scorsi).

Ora toccherà proprio a Cairo, ancora una volta, stare dietro alla Città con la presentazione del progetto definitivo per lo stadio, sia sotto il profilo architettonico-urbanistico sia sotto il profilo economico-finanziario (la proposta presentata a inizio mese dal Torino, elaborata con l’ausilio del Politecnico, prevedeva infatti diverse soluzioni di ammodernamento con interventi di differente entità. Da questo ventaglio di soluzioni dovrà venire a galla il progetto definitivo). Con questo ritmo accelerato, "tra 60 o al massimo 90 giorni possiamo anche concludere la procedura per la messa a bando dello stadio", diceva ieri il sindaco Lo Russo, visibilmente e comprensibilmente soddisfatto.

Dipenderà però anche dal Torino, da quando presenterà il progetto definitivo, destinato poi (salvo colpi di scena al momento giudicabili davvero irrealistici) a essere approvato dalla Conferenza di servizi decisoria (approvazione e rilascio delle autorizzazioni). Successivamente, il bando di gara aperto a tutti per 60 giorni, come da normativa, fa sapere Tuttosport.