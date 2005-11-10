Al termine della sfida dello stirpe contro il Parma parlerà per il Frosinone il tecnico Massimiliano Alvini. Tra qualche minuto le sue parole in conferenza stampa. Diretta testuale a cura di TMW.

17.15 a breve l'inizio della conferenza.

17.28 inizia la conferenza. Quanto c'è di Parma nel primo tempo e quante scorie del match contro il Milan? Come sta Kvernadze?

"Non posso esprimermi per Kvernadze, domani vedremo. Lo volevo togliere invece mi ha detto di star bene. Speriamo non sia un infortunio serio. Per il resto vittoria meritata in un match difficile. Primo tempo meno efficace ma con la solita idea. Vittoria meritata, straordinaria"

Quanto è importante dal punto di vista del gruppo la prestazione del singolo come Bobcek?

"Il calcio è uno sport di squadra il singolo è a disposizione della squadra. Nella prestazione di Bobcek c'è tanto merito in chi lo ha portanto ma anche in chi lo ha aspettato e allenato. Vedo calciatori di cui i tifosi possono essere orgogliosi"

Mister il match di Milano ha aperto un dibattito. Lei cosa ne pensa?

"Non mi interessa del dibattito, io sono l'allenatore decido e determino. Per il resto non mi interessa niente"

Mister lei parla spesso di percorso. Per la salvezza manca meno della metà?

"Si devo dire la verità era una gara che aveva una grande importanza perchè ora sulla carta abbiamo partite proibitive. Vincere oggi con questa prestazione dei calciatori è molto significativo. Il Frosinone vuole provare a rimanere in serie A, se questo risultato sarà centrato sarà stata scritta una bella pagina di storia per programmare il futuro. Vittoria importante per il percorso"

Mister cosa ne pensa della crescita di Oyono?

"Ve l'ho detto già qualche gara fa e l'anno scorso. Voglio ed esigo che deve migliorare nella fase difensiva. Forse è anche un difetto mio e del mio staff non averlo migliorato in quella fase. Un calciatore eccellente si migliora, uno mediocre no e Anthony è eccellente"

Mister c'era Mancini in tribuna. Cosa ne pensa?

"Per Raimondo come Grillitsch li abbiamo portatni . Sono felice che sia venuto Mancini, sono felice per il Frosinone gli auguro il meglio e spero che abbia visto una bella gara di calcio. Chi mi conosco sa bene chi era uno dei miei calciatori preferiti. E' una soddisfazione personale che sia venuto"

Mister ha chiesto rinforzi?

"Io penso al campo, al mercato ci pensa una grandissima proprietà che oggi era anche qui, insieme ai direttori. Porta bene perchè goni volta che c'è Clara Vista vinciamo."

Mister è piu felice dei 15 punti sulla salvezza o dei 2-3 sull'Europa?

"Piu contento dei 15 punti dalla salvezza che dai 2-3 dall'Europa. Stasera guardando la classfica è chiaro che si possono fare voli pindarici ma a me non scalfisce questo"

17.40 terminata la conferenza di Alvini