Serie A, la Flop 11 dell'11ª giornata: questa volta il Como è protagonista in negativo

Serie A, la Flop 11 dell'11ª giornata: questa volta il Como è protagonista in negativoFocus TMW
Gaetano Mocciaro
Flop 11 dell'11ª giornata di Serie A che è dominata da Como e Sassuolo. Sorprende la presenza di tre giocatori lariani, che dopo il successo per 1-9 in Champions contro il Lens si sono sciolti in campionato nel big match con l'Inter. Fa meno notizia la presenza dei giocatori neroverdi, reduci da un brutto ko contro la Roma e ironia del destino la panchina di Aquilani salta a causa del ko contro la squadra in cui è cresciuto calcisticamente. Questo il 4-3-3 scelto dalla redazione:
Noel Törnqvist - (Monza) 5
Sebastian Walukiewicz - (Sassuolo) 5
Joahn Vasquez - (Genoa) 5
Ilman Ndiaye - (Parma) 4
Alex Valle - (Como) 4.5
Kristian Thorstvedt - (Sassuolo) 5
Lucas Da Cunha - (Como) 5
Jakub Piotrowski - (Udinese) 5
Nikola Stulic - (Lecce) 5
Tasos Douvikas - (Como) 5
Armand Laurienté - (Sassuolo) 5