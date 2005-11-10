Serie A, la Flop 11 dell'11ª giornata: questa volta il Como è protagonista in negativo

Flop 11 dell'11ª giornata di Serie A che è dominata da Como e Sassuolo. Sorprende la presenza di tre giocatori lariani, che dopo il successo per 1-9 in Champions contro il Lens si sono sciolti in campionato nel big match con l'Inter. Fa meno notizia la presenza dei giocatori neroverdi, reduci da un brutto ko contro la Roma e ironia del destino la panchina di Aquilani salta a causa del ko contro la squadra in cui è cresciuto calcisticamente. Questo il 4-3-3 scelto dalla redazione:

Noel Törnqvist - (Monza) 5

Sebastian Walukiewicz - (Sassuolo) 5

Joahn Vasquez - (Genoa) 5

Ilman Ndiaye - (Parma) 4

Alex Valle - (Como) 4.5

Kristian Thorstvedt - (Sassuolo) 5

Lucas Da Cunha - (Como) 5

Jakub Piotrowski - (Udinese) 5

Nikola Stulic - (Lecce) 5

Tasos Douvikas - (Como) 5

Armand Laurienté - (Sassuolo) 5