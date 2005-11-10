Il mercato internazionale accende i riflettori su Naoufal Bannis. L'attaccante ventiquattrenne del Vitesse sta vivendo un'ottima stagione nella seconda divisione olandese e le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione di diversi club, anche fuori dai confini nazionali. Tra questi, secondo la stampa olandese, c'è anche l'Hellas Verona, che avrebbe inserito il centravanti marocchino-olandese tra i profili seguiti in vista delle prossime finestre di mercato. Non si tratta, però, di un interesse isolato: sulle tracce del giocatore ci sarebbero anche i tedeschi del VfL Wolfsburg e diverse società olandesi, tra cui il Fortuna Sittard. Una situazione da monitorare, soprattutto considerando la particolare condizione contrattuale del calciatore.

Contratto in scadenza: il Vitesse vuole il rinnovo

Uno degli aspetti che rende la situazione particolarmente interessante riguarda il contratto di Bannis, attualmente in scadenza a giugno 2027. Il Vitesse vorrebbe prolungare l'accordo e continuare a puntare sull'attaccante, ma la crescente attenzione da parte di altre società potrebbe complicare i piani del club di Arnhem. Per questo motivo non viene esclusa nemmeno una possibile partenza già durante il mercato invernale. Senza un rinnovo, infatti, la prossima sessione rappresenterebbe un'occasione per il Vitesse di monetizzare la cessione del giocatore, evitando di avvicinarsi alla scadenza contrattuale senza aver definito il suo futuro.

Dal Feyenoord al Qatar, la ripartenza in Olanda

Nato il 11 marzo 2002, Bannis è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Feyenoord, club con il quale ha avuto anche l'opportunità di esordire in prima squadra. Nel calcio olandese ha vestito successivamente le maglie di NAC Breda, FC Dordrecht e FC Eindhoven, prima di trasferirsi in Qatar all'Al-Markhiya. Nel settembre 2025 è arrivato al Vitesse, dove ha ritrovato continuità e soprattutto il feeling con il gol. Attaccante centrale dotato di una struttura fisica importante, può vantare anche due presenze e una rete con la Nazionale Under 23 del Marocco.