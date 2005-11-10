La sfida di Reggio Emilia si avvicina. Il Genoa si prepara a tornare in campo per sfidare il Sassuolo domenica pomeriggio, calcio d'inizio alle ore 15, contro il Sassuolo del neotecnico Roberto D'Aversa. Una sfida insidiosa contro una squadra ferita ma che ha cambiato tecnico nelle ultime settimane ma che i rossoblù vogliono vincere per mettersi alle spalle il ko interno contro il Milan. In campo ci sarà regolarmente anche il capitano Johan Vasquez, rientrato oggi in campo dopo gli impegni con la Nazionale messicana.

La situazione di Frendrup

Da valutare con cura anche la situazione legata a Morten Frendrup. Al momento il centrocampista danese è l'unico giocatore ai box per una distorsione alla caviglia destra rimediata in seguito ad uno scontro di gioco nel successo esterno sul campo del Lecce. Le sue condizioni saranno monitorate con cura nella rifinitura che la squadra sosterrà al "Signorini" di Pegli prima di partire alla volta dell'Emilia.

Le parole di De Rossi

E proprio in conferenza De Rossi ha così parlato: "Ieri mi ha detto che si sentiva un pochino meglio, ma aveva fatto un allenamento che non era stato molto impegnativo dal punto di vista dei movimenti e delle cose che a lui danno fastidio in questo momento. Quindi oggi riproverà. Farà un provino per vedere un po’ come va il calcio perché è quello il movimento che gli dà più fastidio rispetto al punto dove si è infortunato. A quel punto valuteremo se sarà il caso di portarlo con noi o farlo riposare, ma più che altro valuteremo anche la sua condizione".