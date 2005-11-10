Domenica 22, a partire dalle ore 15:00, il Dall'Ara sarà teatro della sfida di campionato tra Bologna e Udinese e oggi, a due gironi dal match, il tecnico dei friulani Paolo Zanetti è intervenuto in conferenza stampa. Tra i tanti temi analizzati, l'allenatore ha parlato anche di Nicolò Zaniolo e Maduka Okoye, tra i più deludenti nel disastroso avvio di stagione dei bianconeri, all'ultimo posto con appena cinque punti.

Queste le sue considerazioni su Zaniolo: "Zaniolo è un ragazzo con il quale ho avuto il modo di stringere un bel rapporto. E' sicuramente un ragazzo con il quale può nascere un ottimo feeling. Sulle cose personali ovviamente non entro, i calciatori sono persone e le persone devono avere una privacy. In campo poi è un giocatore che per questa squadra deve fare la differenza, le aspettative di tutti sono altissime. Vuole fare meglio e di più, anche lui ha bisogno di minuti. Se pensiamo che debba essere tutto sulle sue spalle sbagliamo, si caricano solo di responsabilità il singolo innescando alibi per gli altri".

Su Okoye, invece, Zanetti ha detto: "L'anno scorso è stato tra i migliori portieri della Serie A, ero avversario e spettatore e ho visto le sue capacità, in un momento mentale evidentemente diverso. Il mio obiettivo è recuperare Okoye e vale anche per altri, sto parlando tanto con lui e voglio che sia quello che può essere, anche grazie al mio supporto. Poi c'è il campo, non ho gerarchie predefinite, abbiamo un buon secondo che lavora bene ogni giorno. Il posto deve lottarselo, se Okoye è quello che conosciamo non avrà problemi, ma non faccio differenze. L'ho già fatto in passato, un portiere per me può uscire come rientrare, conta l'Udinese non il singolo, non conto nemmeno io. Okoye ha tutto il mio supporto per migliorare".

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