Il 21 novembre del 2012, al Constant Vanden Stock Stadium, il Milan cerca la qualificazione al prossimo turno di Champions League. Di fronte c'è l'Anderlecht che, fra le sue fila, ha giocatori che poi militeranno in Serie A: Nuytinck e Biglia - prossimo milanista - su tutti. L'attacco bianconero è formato invece da Boateng, Bojan - che viene sostituito a metà secondo tempo da Pato, autore del terzo gol - ed El Shaarawy.

Il capolavoro

Primo tempo opaco per i rossoneri, che finiscono sullo zero a zero contro un avversario molto inferiore. Il rischio è quello di arrivare lunghi e prolungare le difficoltà, ma al primo del secondo tempo è El Shaarawy a sbloccare il match. L'affresco però arriva al settantesimo: Mexes stoppa da fuori area e, in rovesciata, manda all'incrocio sul secondo palo. Uno dei gol più belli di sempre della Champions League.

Anderlecht-Milan 1-3

Marcatori: 46' El Shaarawy (M), 70' Mexes (M), 78' De Sutter (A), 90' Pato (M)

ANDERLECHT (4-2-3-1)

Proto; Gillet, Kouyatè, Nuytinck, Deschacht; Kljestan, Biglia; Bruno (66° Yakovenko), Praet (75° De Sutter), Jovanovic (77° Canesin) ; Mbokani.

A disposizione: Kaminski, Safari, Wasilewski, Canesin, Kanu.

Allenatore: Van den Brom

MILAN (4-3-3)

Abbiati; De Sciglio, Mexes (79° Zapata) , Yepes, Constant (73° Emanuelson) ; Montolivo, De Jong, Nocerino; Boateng, Bojan (67° Pato), El Shaarawy.

A disposizione: Amelia, Flamini, Robinho, Pazzini.

Allenatore: Allegri