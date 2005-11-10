Ai microfoni ufficiali del Monza è intervenuto il centrocampista Mathis Mout. Queste le sue parole, iniziando da come ha vissuto il passaggio dal settore giovanile alla prima squadra: "E' stato scuramente difficile perché è un salto di qualità impegnativo ma sono stato aiutato molto dagli allenatori, dallo staff e dai compagni che mi hanno accolto benissimo".

Com'è stato l'esordio a San Siro

"Un'emozione indescrivibile perché sognavo fin da bambino e farlo in una partita così importante assume ancor più valore. Ho coronato uno dei tanti sogni che avevo".

In che zona preferisce giocare?

"Ho cambiato tanti ruoli ma quello in cui sto giocando ora, da centrocampista, è quello che ormai sento più mio. Spero di mantenerlo per il resto della carriera".

Perché il numero 80?

"E' l'anno di nascita di mia madre. Ho dedicato a lei il numero".

Ha un idolo?

"Il mio idolo è sempre stato Tevez. Ora mi ispiro molto a Pirlo e Zidane".

Il compagno più divertente?

"Il compagno più divertente è sicuramente Ondoa, è quello con cui passo più tempo. Si è integrato benissimo, questo grazie anche al fantastico gruppo che si è creato quest'anno. Siamo molto giovani e anche i meno giovani non hanno fatto fatica a integrare tutti".