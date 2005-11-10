Davide Baiocco nel corso della puntata di ieri de "Il Casinò de Il lato nascosto del calcio" ha parlato di Fabián O'Neill, con cui condivise l'esperienza al Perugia nel 2002: "Per me è più forte di tutti. Fabián ha altre qualità. Per me è uno dei giocatori più forti perché era un giocatore forte fisicamente, con una balistica stratosferica. Non ho visto mai nessuno calciare come lui. Poteva calciare venti punizioni di interno piede sotto l'incrocio, tutte quante.

Quindi era un giocatore molto, molto forte, un ibrido fra play e interno, un giocatore molto completo, forte fisicamente, estremamente tecnico, che sapeva sia giocare a calcio, ma anche fare lanci da cinquanta metri oppure passaggi filtranti. Quindi era un mix tra un dieci e un cinque, perché per me il play è il cinque".