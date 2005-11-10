Come già anticipato, la Roma è su Samuel Lino, esterno attualmente in forza al Flamengo, ma in Brasile parlano di passi in avanti, per quanto piccoli, nell'interesse. Secondo quanto riportato da RTI Esporte, i giallorossi avrebbero avviato nuovi contatti con gli agenti del giocatore. Stando alle indiscrezioni tuttavia, la cifra per cui i brasiliani sarebbero disposti a lasciar partire l'ex Atletico Madrid sarebbe superiore ai 25 milioni di euro che il club brasiliano aveva già rifiutato, e si aggirerebbe intorno ai 40-45.

Lino ha il contratto in scadenza nel dicembre 2029 e il club di Rio non ha escluso una cessione, ma continua a chiedere cifre elevate per il cartellino del classe '99, tanto che ESPN Brasil ha indicato una valutazione vicina ai 60 milioni di euro, corrispondente alla clausola rescissoria del giocatore. La speranza della Roma è che si riesca ad abbassare le pretese della società brasiliana, facendo leva sull'imminente scadenza di contratto, oltre che sulla situazione finanziaria del Flamengo.