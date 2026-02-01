TMW Sassuolo attivo sul fronte cessioni: Odenthal, Skjellerup e Paz vanno in Serie B

In queste ultime ore di mercato il Sassuolo è particolarmente attivo sul fronte delle cessioni. I neroverdi, infatti, sono in procinto di definire alcuni addii di giocatori ai margini per sfoltire la rosa a disposizione di Fabio Grosso.

Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, il club emiliano ha raggiunto l'accordo con tre club di Serie B per la cessione di alcuni suoi elementi. Cas Odenthal è pronto ad andare al Bari; Laurs Skjellerup ha raggiunto l'accordo con lo Spezia; Yefferson Paz, infine, si accaserà alla Reggiana.

Una presenza in Serie A messa a referto finora per Odenthal; due invece quelle fatte da Skjellerup; nessuno, infine, quelle di Yefferson Paz.