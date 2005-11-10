Benevento-Empoli 5-0, le pagelle: Okereke show, Prisco metronomo. Che errore di Indragoli
Matteo Selli
Termina 5-0 allo Stadio Ciro Vigorito tra Benevento ed Empoli nella 13ª giornata di Serie BKT. In gol Okereke, Prisco, Tumminello, Siatounis e Cherubini.
LE PAGELLE DEL BENEVENTO
Vannucchi 7 - Para tutto il portierone del Benevento stasera. Nel primo tempo su Yepes e nella ripresa su Curto e Shpendi. I suoi interventi contribuiscono a tenere la porta inviolata.
Romano 7 - Vince in tutto e per tutto il duello con Zedadka, sia in attacco che in difesa. Quando scende sulla destra è un fattore.
Dal 64 Sernicola 6 - Entra concentrato e porta a casa una buona prestazione.
Scognamillo 6.5 - Annulla Shpendi marcandolo benissimo per tutta la partita. Sfiora anche il gol in un paio di occasione su corner.
Dalle Mura 6.5 - Gara solidissima anche la sua, cancella Ceesay dalla partita e dà sicurezza a tutto il reparto.
Beruatto 6 - Meno incisivo del compagno dall’altro lato del campo, ma riesce comunque a offrire una buona prestazione in entrambe le fasi.
Dal 77’ Simonetti sv.
Maita 6.5 - Corre, lotta e gioca moltissimi palloni. Il giro palla del Benevento passa tantissimo anche dai suoi piedi.
Dal 77’ Mannini sv..
Prisco 7 - Metronomo del centrocampo giallorosso. Tantissimi palloni passando dai suoi piedi e ne escono pulitissimi. Segna un gol molto bello, il 2-0, dopo un triangolo con Kouan.
Dal 74’ Siatounis 6.5 - Nemmeno il tempo di entrare e il centrocampista si fa trovare al posto giusto al momento giusto segnando il quarto gol di serata.
Kouan 6.5 - Serve l’assist per il gol di Prisco chiudendo il triangolo con il numero 4, poi gioca la solita partita di sostanza in mezzo al campo.
Cherubini 6.5 - Forse il meno ispirato dell’attacco giallorosso per tre quarti di gara. Poi, con un Empoli totalmente allo sbando, si iscrive anche lui alla festa giallorossa.
Tumminello 6.5 - Lotta con tutta la difesa empolese, poi scarta il cioccolatino regalatogli dalla coppia Indragoli-Seghetti e insacca il 3-0.
Dal 74’ Salvemini 6.5 - Entra e serve l’assist per il quinto gol di Cherubini
Okereke 7 - Segna un gol bellissimo, al volo, portando in vantaggio i suoi, poi serve l’assist per il gol di Siatounis, prestazione semplicemente devastante la sua.
Allenatore: Floro Flores 7 - Il suo Benevento palleggia e gioca benissimo, trovando una grande facilità a creare occasioni da gol. Soffre un po' in difesa, ma ha anche un ottimo portiere che tiene la porta inviolata.
LE PAGELLE DELL’EMPOLI
Seghetti 4 - Sbaglia clamorosamente con Indragoli, regalando la rete del 3-0 a Tumminello, in una serata in cui arrivano ben cinque gol. Gara da dimenticare per lui e i compagni.
Bembnista 5.5 - Contiene bene Cherubini, ma soffre sulle sovrapposizioni di Romano. Sembra ancora un calciatore molto acerbo per la categoria.
Dal 74’ Bembnista sv.
Curto 4.5 - Ha una grandissima doppia occasione per cercare di riaprire il match, ma la vanifica calciando addosso a Vannucchi. Poi sbaglia il rinvio regalando il 4-0 a Siatounis, male anche lui nella nefasta notte campana per l’Empoli.
Indragoli 4 - Partita gravemente compromessa da un errore ai limiti del tragicomico: quando sbaglia il retropassaggio di testa, scontrandosi con Seghetti e regalando il 3-0 al Benevento.
Egan 5 - Male in fase di spinta, più attento in fase difensiva, ma il gol del vantaggio arriva comunque dalla sua parte.
Dal 46’ Corrado 6 - Forse il migliore del secondo tempo dei suoi. Corre, sovrappone e crossa a profusione, senza però avere fortuna.
Biondini 5 - Soffre tremendamente il possesso palla ipnotico degli avversari e non riesce mai ad imporsi spezzando il fraseggio.
Dal 46’ Bandinelli 5 - Ingresso spento il suo, non porta nulla ai compagni. Nel finale anche un po’ di nervosismo da parte sua.
Yepes 5 - Sfiora il gol del pari con una bellissima conclusione dalla distanza, ma poi soccombe anche lui al possesso palla degli avversari e capitola.
Saporiti 5 - Gara a corrente alternata la sua, mette in mostra la sua tecnica con ottime giocate, soprattutto sui cross, ma poi si spegne per larghi tratti.
Dal 64’ Distefano 5 - Entra in un momento complicatissimo del match e non può fare molto.
Zedadka 5.5 - L’unico a creare veri pericoli con iniziative personali e fughe palla al piede. Nei duelli con Romano però, ha quasi sempre la peggio.
Ceesay 4.5 - Schierato punta nel 3-5-2 al fianco di Shpendi, non sembra a suo agio. Sbaglia spesso le scelte e i movimenti.
Dal 74’ Orlandi sv.
Shpendi 4.5 - Gara complicatissima la sua. Scognamillo lo cancella dal campo e lui fa pochissimo per farsi vedere.
Allenatore: Andreoletti 4.5 - L’Empoli attacca e crea, ma quando deve difendere va in affanno totale. Manita pesantissima per il fanalino di coda della B. Ci sarà tantissimo da lavorare per il tecnico ex Padova.