Piotr Zielinski non sarà a disposizione per la sfida tra Atalanta e Inter di questa sera. Il polacco ha avvertito un fastidio alla pianta del piede, che gli ha impedito di giocare la prima delle due partite con la sua Nazionale, prima di tornare regolarmente in campo per la seconda. Evidentemente il problema per il centrocampista non è così banale perché Chivu a Bergamo non potrà contare su di lui.

L'Inter è tranquilla

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, filtra comunque ottimismo riguardo il match contro lo Stoccarda di Champions League. Zielinski dovrebbe tornare tra i convocati per mercoledì, quando i nerazzurri avranno a disposizione un solo risultato su tre per provare a credere ancora nella qualificazione diretta agli ottavi di finale, cosa non riuscita la scorsa stagione.