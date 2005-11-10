La capolista è caduta contro l’ultima della classe. Un po’ a sorpresa, il posticipo del sabato sera di Serie B ha visto il Palermo perdere in casa del Catanzaro per 3-1. Una sconfitta commentato così, ai microfoni ufficiali del club rosanero, dal difensore Pietro Ceccaroni: “È stata una partita difficile su un campo tosto. Sappiamo come la Serie B sia un campionato insidioso. Siamo rammaricato per il risultato e per la prestazione ma sappiamo che martedì torneremo in campo molto carichi pronti per tornare a vincere davanti al nostro pubblico”.

Volete subito lasciarvi alle spalle il primo ko stagionale?

“Per fortuna giochiamo subito. Una partita storta ci può stare ma ora serve dimostrare che il Palermo non è quello visto a Catanzaro ma quello delle prime undici partite”.

Come si prepara la gara contro il Sudtirol in così poco tempo?

“Non esistono partite scontate, il Sudtirol è una squadra che gioca bene, che ha giocatori di qualità. Dovremo dare il massimo per portare a casa il risultato”.