Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, nella quale ha raccontato il suo post-carriera da giocatore: "Quando ho smesso mi ero messo in testa di fare altre cose. È stata una casualità, ho letto un giornale locale che parlava di un mio ex compagno, Giancarlo Filippini, c'era scritto: 'Il Domegliara sceglie come allenatore-giocatore Giancarlo Filippini'. Allora io l'ho chiamato per prenderlo in giro e gli ho detto: 'Non ci posso credere che fai l'allenatore'. Lui era disperato e mi rispose: 'Tu cosa fai? Devi venire a darmi una mano che non so neanche da dove iniziare'. E allora essendo li a pochi chilometri ho accettato ed è iniziata la mia avventura in panchina".

Da lì tutto è cambiato

Vanoli ha conosciuto uno dei suoi collaboratori: "Marco Zuccher che è un preparatore dei portieri, abbiamo iniziato insieme. Il dilettantismo è il calcio vero, trovi chi faceva il meccanico, il carrozziere, il geometra o chi come Marco, e io lo prendo in giro, faceva il vigile. Più di una volta veniva al campo in divisa. Io ripeto penso che il calcio dilettantistico sia davvero il calcio, la passione di ragazzi che lavorano e a fine lavoro vanno al campo mettendosi a disposizione fino a tarda sera.

La cosa più bella lì è il gruppo e l'andare a mangiare tutti insieme. Gli altri piani che avevo erano i fallimenti immobiliari, mi sono introdotto per tre o quattro mesi, ma ho capito che il mondo era difficile. Provavo ad andare, ho partecipato a qualche asta".