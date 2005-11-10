Undici minuti di fuoco della Juventus: Cabal svetta in area e 3-0 al Venezia
autore
Andrea Piras
Andrea Piras
Oggi alle 13:54Serie A
autore Andrea Piras
22.11.2026 13:54Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Partita chiusa in meno di un quarto d'ora all'Allianz Stadium. La Juventus segna il terzo gol contro il Venezia grazie a Juan Cabal. Il difensore bianconero svetta di testa su un traversone dalla destra di Zhegrova e supera Stankovic per il 3-0.
Altre notizie Serie A
Oggi
15:00 Serie A
Juventus, Spalletti: "Nella ripresa giocato da squadra. Kolo Muani? Lo voglio centravanti"
14:52 Serie A
Venezia, Nicola: "Noi bene per cinquanta minuti. Questa partita ci deve insegnare tanto"
14:50 Serie A
Bologna, Di Vaio: "Preoccupati per Cambiaghi? Il telefono era spento. Sul rinnovo di Miranda..."
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni