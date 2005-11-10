Da gol ad assist, è sempre Woltemade: il tedesco serve Koopmeiners e raddoppio Juve
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Andrea Piras
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Oggi alle 13:48Serie A
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22.11.2026 13:48Serie A
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Ancora Woltemade protagonista nel raddoppio della Juventus contro il Venezia. L'attaccante tedesco riceve da Teun Koopmeiners un pallone sradicato a Kike Perez proprio dall'olandese. Il centravanti vede il compagno di squadra all'interno dell'area e lo serve con un passaggio a rimorchio. L'ex Atalanta calcia di prima intenzione superando Stankovic.
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