Bologna-Udinese, le formazioni ufficiali: sfida tra falsi nueve, Odgaard contro Zaniolo
Paolo Lora Lamia
La 12^ giornata di Serie A prosegue oggi alle 15.00, con Bologna-Udinese tra le due partite in programma. Rossoblù in gran forma e vogliosi di riprendere l'ottimo cammino messo in atto dopo il cambio di panchina fino alla sosta. Bianconeri invece ultimi in classifica e bisognosi di una svolta.
3-4-3 da parte di Palladino, che ancora una volta punta su Odgaard come riferimento centrale del tridente offensivo. Ai suoi lati Orsolini e Cambiaghi, mentre Piccoli parte dalla panchina. Esterno sinistro a tutta fascia è invece la posizione che ricoprirà per l'occasione Bernardeschi. Dall'altra parte, scelta simile da parte di Zanetti: Zaniolo unica punta, con alle spalle Ekkelenkamp e Lovric.
Le formazioni ufficiali di Bologna-Udinese
Bologna (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Bernardeschi; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi. A disposizione: Pessina, Giacomone, Helland, Moro, Amondarain, Dovbyk, Mbangula, Libra, Alhassane, De Silvestri, Badori, Vitik, Piccoli. Alenatore: Palladino
Udinese (3-4-2-1): Okoye; Palma, Kabasele, Solet; Abankwah, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Ekkelenkamp, Lovric; Zaniolo. A disposizione: Mrozek, Padelli, Alaba, Zarraga, Bayo, Arizala, Vojvoda, Chakvetadze, Miller, Vinciati, Gomez, Zanoli, Jovanovic. Allenatore: Zanetti