Ufficiale Manaj al Sivasspor: il club dà il bentornato all'attaccante ex Inter e Pescara

Avventura turca per Rey Manaj, attaccante albanese di scuola Inter che è passato al Sivasspor. Questo il comunicato ufficiale del club turco: "Nell'ambito della sessione invernale di calciomercato, l'Özbelsan Sivasspor ha annunciato ufficialmente il ritorno dell'attaccante Rey Manaj, che ha firmato un contratto di tre anni e mezzo. Il calciatore è arrivato in città e ha siglato l'accordo presso le strutture del club, alla presenza del Presidente Burak Özçoban e della dirigenza, legandosi nuovamente ai colori biancorossi dopo la precedente e fortunata parentesi in Turchia.

Manaj vanta una carriera internazionale di grande prestigio, iniziata nei settori giovanili d'eccellenza in Italia con la maglia dell'Inter. Nel corso degli anni ha maturato un'esperienza cosmopolita vestendo le maglie di club storici come Sampdoria, Cremonese, Pisa e Spezia, oltre a giganti europei come il Barcellona e club di rilievo in Spagna e Inghilterra. Prima del suo ritorno al Sivasspor, l'attaccante militava negli Emirati Arabi Uniti con lo Sharjah FC.

Il centravanti, punto fermo della Nazionale albanese con la quale ha disputato numerosi incontri ufficiali, ritrova un ambiente che lo ha già eletto beniamino grazie alle sue prestazioni passate. La società ha espresso grande soddisfazione per l'operazione, accogliendo Manaj con un caloroso "bentornato a casa" e augurandogli di poter scrivere nuovi capitoli di successo con la maglia del Sivasspor".