Torino, Baroni: "Marianucci è pronto, anche Prati e Kulenovic possono giocare oggi"

Marco Baroni, allenatore del Torino, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara contro il Lecce: "E' stato un ritiro per stare insieme in un momento delicato, tra infortuni e mercato. Abbiamo svolto questo lavoro insieme alla squadra, è stato sicuramente positivo".

Marianucci titolare per scelta tecnica?

"I ragazzi arrivati ieri hanno svolto un allenamento con noi, Luca sta bene e Tameze non è al top. In questo momento devo stare attento alle risorse per non perdere altri giocatori".

Prati e Kulenovic potranno essere della partita?

"Sicuramente".