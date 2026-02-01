Torino, Baroni: "Marianucci è pronto, anche Prati e Kulenovic possono giocare oggi"
Marco Baroni, allenatore del Torino, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara contro il Lecce: "E' stato un ritiro per stare insieme in un momento delicato, tra infortuni e mercato. Abbiamo svolto questo lavoro insieme alla squadra, è stato sicuramente positivo".
Marianucci titolare per scelta tecnica?
"I ragazzi arrivati ieri hanno svolto un allenamento con noi, Luca sta bene e Tameze non è al top. In questo momento devo stare attento alle risorse per non perdere altri giocatori".
Prati e Kulenovic potranno essere della partita?
"Sicuramente".
Editoriale di Luca Calamai Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
