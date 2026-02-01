Lecce, Di Francesco: "Stulic non sta benissimo, ma avrei scelto comunque Cheddira"

Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, è stato intervistato da DAZN prima del lunch match col Torino: "La pressione c'è sempre fino a quando non si raggiunge l'obiettivo finale, è una partita molto delicata ma è solo la prima di tante altre. Abbiamo fatto tante partite bene, dobbiamo alzare l'attenzione nei momenti chiave e non commettere ingenuità come è successo in casa, è importante concretizzare la mole di gioco".

Ci spiega le scelte di formazione?

"Stulic non stava benissimo, ma probabilmente avrei scelto comunque Cheddira, dietro ho fatto una scelta legata alle ultime prestazioni: Gaspar rientra da tre giornate di squalifica e ho dato continuità alle scelte delle ultime gare".