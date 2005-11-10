Padova, Varas può partire a gennaio: Union Brescia e Casarano alla finestra
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Daniel Uccellieri
Daniel Uccellieri
Oggi alle 09:49Serie B
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12.11.2026 09:49Serie B
Brescia e Casarano hanno già avviato i contatti per il centrocampista, in scadenza nel 2027.
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Il futuro di Varas potrebbe essere lontano da Padova già nella prossima sessione di mercato. Il centrocampista, 33 anni, ha un contratto in scadenza a giugno 2027 e il club potrebbe valutare una cessione a gennaio per evitare il rischio di perderlo successivamente a parametro zero.
Confermato in rosa la scorsa estate, ma senza rinnovo, Varas resta un elemento importante per la tifoseria e per la cosiddetta vecchia guardia. Secondo PadovaSport.tv, sarebbero già stati avviati contatti con due società di Serie C: Brescia e Casarano. In Puglia ritroverebbe inoltre Lucchini, oggi vice allenatore e suo tecnico ai tempi della Pergolettese.
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