Lazio-Roma, febbre derby alle stelle: i tifosi biancocelesti torneranno a riempire l'Olimpico

Il derby della Capitale ha già acceso la passione dei tifosi della Lazio. L'apertura della prevendita per la sfida contro la Roma del prossimo 13 dicembre ha scatenato una vera corsa al biglietto, con migliaia di sostenitori pronti a tornare all'Olimpico dopo mesi di assenza legati alla contestazione nei confronti della società.

Curva Nord esaurita in poche ore

La vendita, riporta il Corriere dello Sport, è partita ieri mattina alle 10 con la fase di prelazione riservata ai 29.918 abbonati della scorsa stagione. Il sistema Vivaticket è stato subito preso d'assalto e la Curva Nord, con circa 7.800 posti disponibili, è andata esaurita in poche ore. Acquisti rapidi anche nei Distinti Nord e in Tribuna Tevere, segnale evidente di una mobilitazione che non si vedeva da tempo. A fine giornata erano rimasti circa 7.000 tagliandi nei settori biancocelesti, ai quali vanno aggiunti quelli di Monte Mario. Considerando i biglietti già venduti, gli abbonati di questa stagione e gli aderenti al Pack 3, sono già oltre 20 mila le presenze garantite.

Un'eccezione alla protesta

Il dato assume un valore particolare perché arriva in un periodo segnato dalla distanza tra il tifo organizzato e il club. Per mesi, nonostante il sorprendente rendimento della squadra di Gattuso, i gruppi della Lazio hanno scelto di disertare l'Olimpico, pur continuando a seguire la squadra in trasferta. Il derby, però, era stato indicato fin dall'inizio come un'eccezione. La vendita del singolo biglietto ha cambiato lo scenario rispetto al contestato Pack 3 e ora l'obiettivo è superare quota 30 mila spettatori. Per una notte, l'Olimpico tornerà a colorarsi di biancoceleste.