Avellino, emergenza infortuni: Favilli e Di Maggio fuori, Sounas da valutare
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 09:33Serie B
autore Daniel Uccellieri
12.11.2026 09:33Serie B
Stop per Favilli e Di Maggio, mentre Sounas è fermo per un affaticamento muscolare.
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L'Avellino rischia di presentarsi alla ripresa del campionato con una rosa ridotta a causa di una serie di problemi fisici. Come riportato da SportChannel214, Andrea Favilli ha accusato un risentimento al soleo che dovrebbe tenerlo fuori per almeno un mese. Tempi simili anche per Luca Di Maggio, alle prese con un problema al bicipite femorale e indisponibile almeno fino a dicembre.
A complicare ulteriormente la situazione è arrivato l'affaticamento muscolare accusato da Dimitrios Sounas durante l'ultimo allenamento. Il centrocampista greco sarà tenuto a riposo: nei prossimi giorni si capirà meglio l'entità del problema.
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