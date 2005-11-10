Sorloth piace alla Juventus, David convince l'Atletico Madrid: lo scambio è un'idea

Alexander Sorloth è il bomber che la Juventus vorrebbe ingaggiare a gennaio, o quantomeno è uno di quelli che sta valutando. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'Atletico Madrid lo valuta 30 milioni di euro, malgrado lo spazio per lui nella capitale della Spagna sia chiuso proprio da Jonathan David, in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro dai bianconeri ai Colchoneros.

La soluzione

Nonostante Simeone sappia essere molto persuasivo con i suoi dirigenti, il caso Nico Gonzalez insegna che non vengono fatte spese con leggerezza in casa Atletico Madrid. L'idea è quella di uno scambio alla pari o quasi tra il norvegese e il canadese, che potrebbe concretizzarsi già nel mese di gennaio. Spalletti avrebbe così a disposizione una punta vera, con Kolo Muani che agirebbe sull'esterno.