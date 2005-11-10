Napoli, Beukema accelera: il difensore torna a lavorare per recuperare il tempo perso

Sam Beukema sta spingendo per ritrovare la miglior condizione. Il difensore del Napoli è già rientrato ieri al centro sportivo di Castel Volturno e ha iniziato il percorso di riavvicinamento al gruppo dopo un'estate complicata, condizionata dalla patologia cronica bilaterale al tendine d'Achille che ne ha rallentato la preparazione.

Manna: "Chi ha giocato meno sta già lavorando"

A fare il punto sulla situazione è stato il direttore sportivo Giovanni Manna, intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "La squadra sta rientrando a scaglioni. Quelli che finora hanno giocato di più riprenderanno la preparazione sabato, mentre quelli che hanno accumulato meno minuti stanno già lavorando gradualmente, a gruppi". Il dirigente ha poi aggiunto: "Gli infortunati e quelli sulla via del recupero non hanno mai staccato". Beukema rientra proprio tra questi ultimi e ora punta ad accelerare in vista della ripresa del campionato.

Napoli, tanti rientri attesi dopo la sosta

Dopo la pausa per le nazionali, gli azzurri saranno chiamati subito a un test importante contro il Torino al Maradona il 21 novembre. Per quella gara sono attesi progressi da parte di Neres e Favasuli, che potrebbero tornare tra i convocati, mentre Spinazzola proverà a recuperare per essere disponibile. Più lunghi invece i tempi per altri elementi: Badiashile potrebbe rivedersi tra City e Sassuolo, Di Lorenzo è atteso nella prima metà di dicembre, Lobotka verso metà mese e Buongiorno a gennaio. Per Alisson, invece, continueranno le valutazioni giorno dopo giorno.