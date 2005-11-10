Sampdoria, la sosta porta sei recuperi: più alternative per D'Angelo
Daniel Uccellieri
La Sampdoria si avvicina alla sfida contro il Benevento del 21 novembre con l'obiettivo di recuperare diversi indisponibili. Luca D'Angelo potrebbe ritrovare Insigne, Lauritsen, Di Pardo e Verschaeren. A loro si aggiungono Meijer e Conti, già scesi in campo per uno spezzone a Carrara, e Cicconi, che ha scontato la squalifica.
Per la prima volta in stagione, l'allenatore potrebbe quindi avere diverse alternative: Di Pardo e Mbabu si contendono una maglia, così come Meijer e Cicconi. Conti può far rifiatare Henderson o Abildgaard, mentre in attacco aumentano le soluzioni tra Insigne, Verschaeren, Begic, Lauritsen, Tutino e Mezzotero, ormai vicino al recupero.
INSIGNE E LAURITSEN I RIENTRI PIÙ ATTESI
Il ritorno più importante è quello di Insigne, fermato da una lesione alla coscia destra dopo la trasferta di Avellino. Il numero 10 è tornato parzialmente in gruppo e lo staff ha preferito non rischiarlo a Carrara. Anche Lauritsen è vicino al rientro: dopo aver saltato due partite per bronchite e tonsillite, ha ripreso ad allenarsi con i compagni.
Attesi anche Verschaeren, fermo per un risentimento al flessore, e Di Pardo, alle prese con una piccola lesione muscolare. Per Esposito e Depaoli, invece, serviranno ancora due o tre partite. La gara con il Benevento sarà un primo test per valutare il potenziale della rosa costruita in estate, con l'obiettivo playoff. lo riporta Il Secolo XIX