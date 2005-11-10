Sampdoria, la sosta porta sei recuperi: più alternative per D'Angelo

La Sampdoria si avvicina alla sfida contro il Benevento del 21 novembre con l'obiettivo di recuperare diversi indisponibili. Luca D'Angelo potrebbe ritrovare Insigne, Lauritsen, Di Pardo e Verschaeren. A loro si aggiungono Meijer e Conti, già scesi in campo per uno spezzone a Carrara, e Cicconi, che ha scontato la squalifica.

Per la prima volta in stagione, l'allenatore potrebbe quindi avere diverse alternative: Di Pardo e Mbabu si contendono una maglia, così come Meijer e Cicconi. Conti può far rifiatare Henderson o Abildgaard, mentre in attacco aumentano le soluzioni tra Insigne, Verschaeren, Begic, Lauritsen, Tutino e Mezzotero, ormai vicino al recupero.

INSIGNE E LAURITSEN I RIENTRI PIÙ ATTESI

Il ritorno più importante è quello di Insigne, fermato da una lesione alla coscia destra dopo la trasferta di Avellino. Il numero 10 è tornato parzialmente in gruppo e lo staff ha preferito non rischiarlo a Carrara. Anche Lauritsen è vicino al rientro: dopo aver saltato due partite per bronchite e tonsillite, ha ripreso ad allenarsi con i compagni.

Attesi anche Verschaeren, fermo per un risentimento al flessore, e Di Pardo, alle prese con una piccola lesione muscolare. Per Esposito e Depaoli, invece, serviranno ancora due o tre partite. La gara con il Benevento sarà un primo test per valutare il potenziale della rosa costruita in estate, con l'obiettivo playoff. lo riporta Il Secolo XIX