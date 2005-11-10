Italia-Francia, il primo posto è ancora possibile. Ma la vera partita si gioca contro il Belgio

Il primo posto è ancora possibile, ma a ben vedere non è quello che conta di più per l'Italia. Stasera a San Siro, con la Francia, gli azzurri di Roberto Mancini si giocano una parte importante del proprio futuro in Nations League. La classifica del girone vede i Bleus davanti a tutti con 10 punti, seguiti dall'Italia a 7 e dal Belgio a 6. Chiudere nelle prime due posizioni significa qualificarsi ai quarti di finale, in programma a marzo. Il pareggio per 1-1 ottenuto a Saint-Denis ha lasciato agli azzurri la possibilità di contendere il primato alla Francia di Zinedine Zidane. Ma la sconfitta per 2-0 subita con il Belgio nella prima giornata rischia di pesare molto di più sui conti della qualificazione.

Due vittorie per il primo posto, ma basta battere il Belgio per qualificarsi

La situazione, dal punto di vista matematico, è abbastanza chiara. Vincendo entrambe le partite, con Francia e Belgio, l'Italia chiuderebbe al primo posto, indipendentemente dal risultato dell'ultima gara dei francesi con la Turchia. In caso di arrivo a pari punti, infatti, gli azzurri sarebbero avanti negli scontri diretti grazie al pareggio dell'andata e alla vittoria di stasera. Non solo: vincere con la Francia e pareggiare domenica a Bruxelles garantirebbe comunque la qualificazione, lasciando aperta la possibilità di arrivare primi in base al risultato dei Bleus contro la Turchia. C'è però un altro dato, forse il più importante: una vittoria in Belgio garantirebbe all'Italia l'accesso ai quarti anche in caso di sconfitta contro la Francia.

Proprio per questo, la partita di domenica resta quella decisiva. Il Belgio, che oggi sarà impegnato alle 18 in Turchia, potrebbe presentarsi all'ultima giornata persino davanti all'Italia. E gli azzurri, considerando lo 0-2 dell'andata, dovranno fare attenzione anche agli eventuali arrivi a pari punti. Una vittoria con la Francia, per esempio, non sarebbe sufficiente a garantire la qualificazione in caso di successiva sconfitta a Bruxelles. Viceversa, un pareggio stasera e una vittoria domenica assicurerebbero il passaggio del turno. L'Italia può ancora vincere il girone, ma soprattutto non può permettersi di sottovalutare il Belgio: la qualificazione ai quarti dipende più dalla partita di Bruxelles che dal risultato contro Mbappé e compagni.